РИАМО - 27 июн. Движение ограничат на Рождественской улице в Москве на двух участках этим летом из-за строительства Кожуховской линии метро, на первом участке перекроют две полосы, на втором — одну, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения на Рождественской улице в связи со строительством Кожуховской линии метрополитена. Участок 1: Рождественская улица от пересечения с Покровской улицей до дома 27, корпус 1, с 26 июня по 17 июля. Участок 2: Рождественская улица от дома 27, корпус 1, до пересечения с Покровской улицей в период с 18 июля по 20 августа», - говорится в сообщении.

На первом участке для движения будут закрыты две полосы, на втором – одна. Оба ограничения будут действовать круглосуточно.

Ранее Авиамоторную улицу и проезд Энтузиастов на юго-востоке Москвы перекрывали в связи с продлением Кожуховской ветки метро.

Запуск Кожуховской линии метро улучшит транспортное обслуживание москвичей, проживающих на юго-востоке города. «Розовая» ветка соединит семь районов столицы и позволит их жителям экономить 15-20 минут в пути в одну сторону. Также она поможет существенно разгрузить действующую Таганско-Краснопресненскую линию.

Строительство участка линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется завершить уже в 2018 году.