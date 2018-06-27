РИАМО - 27 июн. Более 400 терапевтов и педиатров планируют привлечь на работу в Подмосковье в этом году, всего за последние пять лет в регион пришли работать около 5 тысяч медицинских работников, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Почти 5 тысяч врачей удалось привлечь в Московскую область за пятилетний период – с 2013 по 2017 годы. Всего в Московской области на данный момент работает 24 тысячи врачей и свыше 51 тысячи среднего медперсонала», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, в этом году акцент сделан на привлечении специалистов первичного звена. Ранее в своем обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос увеличения зарплаты участковым терапевтам и педиатрам, нехватка которых особенно ощутима.

Как уточнил министр, в Подмосковье не хватает около 1 тысячи участковых терапевтов и педиатров. В этом году в регион привлекут свыше 400 специалистов данного профиля. Также планируется трудоустроить порядка 100 врачей общей практики. В течение двух лет кадровый дефицит специалистов первичного звена будет закрыт.

«С апреля 2018 года участковые терапевты, участковые педиатры и врачи общей практики могут претендовать на так называемую ежемесячную «губернаторскую доплату» в размере 32 тысячи рублей», – напоминается в материале.

Для получения данной надбавки специалист должен соответствовать критериям: врач должен работать не более, чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1700 взрослого и 800 детского населения, выполнять ключевые показатели эффективности (100% диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб).