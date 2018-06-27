РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В среду в подмосковном Подольске грузовик въехал в отбойник на автодороге Южный обход, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал сегодня (27 июня – ред.) по Южному обходу в Подольске и увидел на дороге (в сторону Москвы – ред.) ДТП: грузовик с манипулятором въехал в отбойник, а в правой полосе стоял фургон Ford Transit, но на нем я повреждений не заметил», – сказал очевидец.

Он отметил, что из-за ДТП на данном участке автодороги начала образовываться пробка.