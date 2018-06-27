РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 27 июн. В подмосковном Жуковском 10 июля состоится защита проектов на соискание премии «Наше Подмосковье», презентация работ пройдет в здании администрации с 10:00 до 18:00, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«В этом году (в 2018 году – ред.) от жителей наукограда поступило 98 заявок на участие в премии», – говорится в сообщении.

Презентация проектов является обязательным этапом конкурса. Авторы должны выступить перед комиссией, рассказать о целях и задачах проекта, этапах реализации. Как отмечают организаторы «Нашего Подмосковья», главными критериями оценки являются социальная значимость проекта, достигнутые результаты, уникальность, охват аудитории и затраченные ресурсы.

Призовой фонд премии традиционно составляет 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одной из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество». Количество победителей составит 2 018 человек. Особенностью премии в нынешнем году стали специальные премии для волонтеров в каждой категории. Это объясняется тем, что 2018 год объявлен Годом добровольца.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Она присуждается за действующие или уже реализованные проекты, направленные на развитие области. За 5 лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек, из них 10 тысяч стали лауреатами и получили денежное поощрение до 500 тысяч рублей.