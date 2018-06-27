РИАМО - 27 июн. Следователи в Раменском районе Подмосковья возбудили уголовное дело по факту убийства жителя Москвы, тело которого обнаружили в лесу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Как уточняется в материале, 26 июня в лесном массиве Раменского района с множественными огнестрельными ранениями груди обнаружили тело 22-летнего москвича, пропавшего накануне. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«По данным следствия, 24 июня молодой человек сообщил родителям, что едет на своем автомобиле в гости к друзьям в один из районов Московской области, после чего связь с ним прервалась. 26 июня его тело было обнаружено в лесном массиве с завязанными глазами и руками», – говорится в сообщении.

На месте убийства криминалисты изъяли семь гильз калибра 9 миллиметров и буксировочный трос.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Идет розыск преступников.

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