РИАМО - 27 июн. Жители Москвы с сентября раз в две недели смогут посещать лекции по развитию собаководства в России в рамках проекта «Лекторий Российской кинологической федерации (РКФ)», сообщила РИАМО управляющий директор РКФ Виктория Воропай.

«Мы запустили просветительский проект «Лекторий РКФ». С сентября мы планируем проводить раз в две недели лекции по вопросам развития собаководства в России, ответственного отношения человека к собаке. Лекции будут интересны широкому кругу слушателей», - сказала Воропай.

Она отметила, что первая лекция проекта «Лекторий РКФ» прошла 21 июня в День кинолога, а 28 июня состоится заключительная лекция летнего сезона на ветеринарную тему.

«Лекция «Симптомы Р.А.Д.У.Г.А» пройдет в учебном зале РКФ по адресу: улица Гостиничная, дом 9. На лекции будут подробно разобраны основные механизмы возникновения симптомов при том или ином состоянии, возможность оказания первой доврачебной помощи в домашних условиях, оценка перспектив и прогноза лечения», - добавил сотрудник пресс-службы РКФ.

По его словам, лекцию проведет член Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, ветеринарный врач-терапевт, специалист в области лабораторной диагностики и репродуктологии Елена Воронина.