РИАМО - 27 июн. Ямы во дворах входят в топ-10 самых распространенных причин обращений жителей Подмосковья на портал «Добродел», до 15 августа рабочие планируют устранить нарушения во всех дворовых территориях, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В правительстве Московской области состоялось видеоселекторное совещание с руководителями муниципальных образований Подмосковья по актуальным вопросам ЖКХ. Одной из ключевых тем совещания стала ликвидация ям во дворах. Эта тема обсуждалась также и на заседании регионального правительства 19 июня – губернатор региона Андрей Воробьев поручил в течение 10 дней оцифровать все ямы во дворах, провести их фотофиксацию, составить реестр.

«Все ямы должны быть устранены до 15 августа. Контроль за этим возложен на Госадмтехнадзор и общественные организации. С июля активную помощь будут оказывать и неравнодушные жители – с помощью специального мобильного приложения они смогут сообщать о реальном положении дел на этом направлении», – сказал Пестов.

Жалобы на ямы во дворах входят в топ-10 самых распространенных причин обращений жителей на портал «Добродел».

Успешно проводится оцифровка ям в Подольске, Серпухове, Королеве, Химках, Павловском Посаде, Лобне, Балашихе, Шатуре, в Одинцовском районе. В некоторых муниципалитетах уже ведутся работы по асфальтированию выбоин, в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.