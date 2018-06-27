РИАМО – 27 июн. Роспотребнадзор выявил страны с наибольшим числом заболевших холерой и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок, сообщает Газета.ru.

«В Демократической Республике Конго, Нигерии, Сомали и Кении наблюдается наибольшее число заболевших холерой с начала 2018 года», – говорится в сообщении.

С начала текущего года в 26-ти странах мира число заболевших холерой составило свыше 25,9 тысячи человек, из них 735 закончились летальным исходом.

Кроме того, зарегистрировано более 129 тысяч случаев подозрения на холеру.

Ведомство обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ежегодно в мире регистрируется от 1,3 миллиона до 4 миллионов случаев заболевания холерой, от 20 тысяч до 140 тысяч случаев заканчиваются летальным исходом. Эндемические очаги располагаются в Африке, Южной Америке, Индии и Юго-Восточной Азии.