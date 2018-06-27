РИАМО - 27 июн. Московская олимпиада школьников из крупных городов и столиц мира пройдет в столице в третий раз со 2 по 7 сентября, в ней планируют участвовать зарубежные школьники, регистрация на это событие продолжится до 27 июля, сообщил РИАМО директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

«По предварительным данным, в 2018 году к постоянным городам-участникам турнира присоединятся Анкара, Мадрид, Франкфурт-на-Майне и другие мегаполисы. По традиции каждый город представлен на олимпиаде командой из восьми школьников – и, таким образом, получает возможность выставить двоих участников соревнований по каждой дисциплине», - сказал Ященко.

Ожидается, что участие в соревнованиях примет рекордное число школьников в возрасте от 14 до 18 лет со всей планеты, на мероприятии определят мировых лидеров года по математике, информатике, физике и химии. Задачи по каждому предмету разрабатывает международное жюри, в которое включены крупные ученые и известные преподаватели.

В ходе состязаний школьникам предстоит пройти несколько этапов. Откроется олимпиада междисциплинарным блиц-туром, во время которого команды будут одновременно решать задачи по математике, физике, химии и информатике. На этом этапе школьникам предстоит не только найти правильное решение, но и успеть уложиться в предложенный двухчасовой лимит времени.

Блиц-тур представляет собой отдельное соревнование и его результаты не учитываются в общем зачете – и этот аспект позволяет всем желающим из числа московских школьников попробовать свои силы и в режиме онлайн присоединиться к выполнению заданий блиц-тура.

Условия двух основных этапов соревнований различаются в зависимости от предмета: если участники олимпиады по математике и информатике во время обоих туров решают предложенные задачи, то в соревнованиях по химии и физике школьники получают теоретические и экспериментальные задания.

Сложность предлагаемых участникам заданий достигает уровня крупнейших международных олимпиад, что дает победителям олимпиады мегаполисов признание их достижений по предметам соревнований на мировом уровне.

Помимо интеллектуальных испытаний, школьников ждет и культурная программа.

В первый год в московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира приняли участие 22 мегаполиса, в 2017 году турнир охватил уже 36 городов мира, в 2018 году эта цифра еще возрастет.