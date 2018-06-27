РИАМО - 27 июн. В городском округе Ивантеевка на четырех предприятиях обнаружили выбросы вредных веществ в атмосферу, не согласованные с надзорными ведомствами, за это организации оштрафовали на 490 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Проверку предприятий провела прокуратура Ивантеевки.

«Установлено, что на четырех предприятиях области осуществляются выбросы вредных веществ в атмосферный воздух в отсутствие соответствующего разрешения, еще ряд предприятий своевременно не вносят плату за выбросы стационарными объектами загрязняющих веществ в атмосферный воздух», – говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении организаций два дела об административных правонарушениях.

Виновным вменили штраф на сумму более 490 тысяч рублей и обязали устранить нарушения. Оба требования организации выполнили.