РИАМО - 27 июн. Московский планетарий объявил очередной набор на курсы астрономии для взрослых, он рассчитан на тех, кому интересно изучать звездное небо и проводить астрономические наблюдения, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

«На курсах «Популярная астрономия для начинающих» студенты знакомятся с картой звездного неба, учатся находить навигационные звезды и созвездия, узнают методы астрономических исследований — от наблюдений невооруженным глазом до использования современного оборудования», – говорится в сообщении.

Отдельные занятия в планетарии посвящены телескопам – их отличиям друг от друга и навыкам работы с ними. По окончании курса проводятся два практических занятия - по ориентированию на местности и наблюдению звезд и планет в телескоп.

Лекторы – а это профессиональные астрономы и астрофизики – подробно ответят на все интересующие вопросы и поделятся своим опытом.

Занятия будут проводиться в два потока – по пятницам и четвергам в 19:30. Продолжительность каждого занятия – 1,5 часа. Стоимость абонемента на семь занятий – 5,6 тысячи рублей. Количество мест ограничено – их всего 40. Купить билеты можно в кассах планетария. Занятия начнутся 26 июля и закончатся в конце августа.