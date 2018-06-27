РИАМО - 27 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров на среду и 28 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 33 часа с 12:00 среды.

«Желтый» уровень опасности также объявили на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тамбовской, Белгородской и Курской областей. В Воронежской области объявили следующий, «оранжевый» уровень, который обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве в среду ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха составит около 29 градусов. 28 июня в регионе будет малооблачно, без осадков. Температура ночью составит плюс 15-17 градусов, днем — плюс 27-29.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило о высокой пожароопасности до 29 июня включительно.