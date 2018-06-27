РИАМО - 27 июн. Количество парковочных сессий в Москве в первые дни проведения чемпионата мира по футболу – с 14 по 25 июня – увеличилось на 126 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается на сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«В этом году наплыв туристов в Москву значительно увеличился. Чемпионат мира по футболу привлек в столицу большое число болельщиков из других городов России и из-за рубежа, ведь в Москве в общей сложности пройдут 12 матчей. Гости смогли оценить транспортную инфраструктуру города: в эти дни они активно пользуются метрополитеном, наземным общественным транспортом, услугами каршеринга и платными парковками», - отмечается в сообщении.

Пешие инспекторы АМПП помогают иногородним болельщикам оплачивать парковку и консультируют по всем возникающим вопросам. На минувшей неделе они начали раздавать специальные памятки с картой парковок, тарифами и инструкциями по оплате. Листовки будут полезны в первую очередь для тех водителей, которые приехали в столицу на чемпионат мира по футболу.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.