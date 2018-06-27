РИАМО – 27 июн. Социальная сеть Facebook разрешит рекламу криптовалют, однако по-прежнему не будет публиковать рекламу ICO (первичное размещение токенов) и бинарных аукционов, передает Газета.ru.

«Директор по управлению продуктом Facebook Роб Лизерн заявил, что социальная сеть снимет запрет на рекламу криптовалют. Однако, по его словам, Facebook сохранит запрет на рекламу ICO и бинарных опционов», - отмечается в сообщении на сайте компании.

Лизерн также добавил, что для размещения рекламы крипотовалют в соцсети, рекламодателям потребуется получить одобрение Facebook.

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