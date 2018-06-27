РИАМО - 27 июн. Жилой комплекс с детским садом и зоной отдыха построят на севере столицы, Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство ЖК, говорится в сообщении пресс-службы ведомства

Многофункциональный жилой комплекс возведут по адресу: Головинское шоссе, владение 11.

«Жилой комплекс возведут за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до августа 2020 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Общая площадь четырехсекционного жилого комплекса переменной этажности от трех до 24 этажей составит 44,1 тысячи квадратных метров. В комплексе будет 441 квартира (от студий до четырехкомнатных квартир), общая численность планируемого населения – 563 человека. На первых этажах разместятся нежилые помещения общественного назначения. В будущем в них откроются магазины, парикмахерские, службы быта. Кроме того, в жилом комплексе появится встроенно-пристроенное дошкольное образовательное учреждение.

Одноуровневая подземная автостоянка рассчитана на 202 машино-места и шесть мотомест.

Проект благоустройства включает игровые площадки для детей, места для тихого отдыха взрослых, физкультурные площадки, а также озеленение территории с посадкой кустарников, деревьев, созданием цветников и газонов. В южной части участка на территории природного комплекса создадут рекреационную зону для жителей с прогулочными дорожками, площадками для спорта, игр и отдыха.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок жилого комплекса. К проверкам в обязательном порядке привлекаются специалисты подведомственного Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – добавил Антосенко.