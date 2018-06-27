РИАМО – 27 июн. Новое обновление социальной сети Instagram добавит возможность связываться с другими пользователями через видеозвонки, сообщает Газета.ru.
«С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи», – говорится в сообщении.
В видеочатах смогут принимать участие до четырех человек. Также пользователи смогут применять новые эффекты для фотографий и быстрее находить посты по интересам через тематические каналы.
Ранее на сайте издания сообщалось, что пользователи социальной сети Instagram получат возможность загружать видеозаписи, продолжительность которых может достигать 60 минут.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии