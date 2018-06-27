РИАМО – 27 июн. Новое обновление социальной сети Instagram добавит возможность связываться с другими пользователями через видеозвонки, сообщает Газета.ru.

«С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи», – говорится в сообщении.

В видеочатах смогут принимать участие до четырех человек. Также пользователи смогут применять новые эффекты для фотографий и быстрее находить посты по интересам через тематические каналы.

Ранее на сайте издания сообщалось, что пользователи социальной сети Instagram получат возможность загружать видеозаписи, продолжительность которых может достигать 60 минут.