РИАМО - 27 июн. В среду в столице атмосферное давление достигло рекордного показателя в 755,7 миллиметра ртутного столба, предыдущий максимальный показатель был зафиксирован более 30 лет назад и составлял 754 миллиметра ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В 9 часов утра по московскому времени на главной метеостанции столицы был зафиксирован рекорд атмосферного давления, 1007,3 гектопаскаля, что соответствует 755,7 миллиметра ртутного столба», — говорится в сообщении.

Прежний рекорд наблюдался более 30 лет назад, в 1987 году 27 июня было 1005,6 гектопаскаля (754 миллиметра ртутного столба). В 11 часов утра по местному времени атмосферное давление пока еще остается рекордно высоким, но уже начинает понижаться и составляет 1006,9 гектопаскаля.