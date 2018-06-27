РИАМО - 27 июн. В жилом комплексе «Пятницкие кварталы», расположенном в деревне Сабурово городского округа Красногорск, завершено строительство корпуса 17, проводится итоговая проверка его готовности, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство ЖК «Пятницкие кварталы», который включает 6 корпусов (№№17, 20, 22, 23, 29, 30), началось в 2014 году. В сентябре 2017 года в связи с недостаточным финансированием приостановили строительство домов №№20, 22, 29, 30, но жилой комплекс не признан проблемным объектом. Его застройщиком является компания ООО «Саб-Урбан».

«Помимо 17-го, завершаются строительные работы по 23-му дому, в настоящее время ведутся работы по благоустройству, отделка мест общего пользования, устройство внутренних инженерных сетей. На объекте работают порядка 140 человек. Кроме того, в текущем (в июне – ред.) месяце возобновилось строительство домов 29 и 30, а возобновление строительства дома 22 планируется в сентябре 2018 года», – говорится в сообщении.

Решение по вопросу завершения строительства дома 20 будет принято после проведения обследования.

«В конце июля мы планируем провести встречу с инициативной группой участников долевого строительства данного объекта, для того чтобы довести до граждан информацию о ходе и сроках завершения строительства всех корпусов», – сказал министр Стройкомплекса региона Руслан Тагиев.

Завершение строительства ЖК «Пятницкие кварталы» позволит обеспечить нарушенные права 1 764 дольщиков.