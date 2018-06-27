РИАМО - 27 июн. Центр занятости молодежи города Москвы, открытый в 2016 году, помог найти работу уже 11,6 тысячи человек, всего за помощью в центр обратились более 70 тысяч молодых москвичей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

В среду мэр столицы Сергей Собянин посетил Центр занятости молодежи города Москвы.

«Москва – мегаполис молодежи, в котором созданы все условия для качест­венного образования, реализации талантов и карьерного роста. Для любого человека очень важен первый трудовой опыт, успешный профессиональный старт, и этому в немалой степени способствует центр занятости молодежи, созданный в 2016 году. Его главная задача – не формальное посред­ничество между соискателем и работодателем, а реальная помощь в трудоустройстве», – отметил Собянин.

Он добавил, что за это время в центр обратилось более 70 тысяч молодых москвичей, чтобы получить консультацию, пройти профориентационную диагностику, научиться правильно подавать себя работодателям и найти работу – как постоянную, так и временную.

«Специалисты центра помогли трудоустроить 11,6 тысячи человек и тем самым дали хороший старт их карьере», – подчеркнул Собянин и поздравил москвичей с Днем молодежи.

Государственное казенное учреждение «Центр занятости молодежи города Москвы» было открыто в мае 2016 года. Работа центра организована в двух форматах – через онлайн-платформу (www.czmol.ru) и офлайн-площадку по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1, которая работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00.

Главная задача центра – фактическое трудоустройство молодых людей от 14 до 30 лет. С момента открытия в центр обратилось свыше 72,2 тысячи человек, из них более 40% – через портал. В настоящее время на портале зарегистрировано более 30,5 тысяч пользователей, в базе данных – 9,5 тысяч резюме.

Для поиска сотрудников портал используют 577 работодателей. За два года работы центра фактически трудоустроено 11,6 тысячи человек. По программе временного трудоустройства заключено 500 договоров с работодателями, трудоустроено более 6 тысяч школьников, студентов и молодых специалистов. В дополнение к зарплате участники программы получают доплату из бюджета города в размере 14,9 тысячи рублей при полной занятости.

Также в центре проводятся профориен­тационные занятия и мастер-классы для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2017-2018 годах проведено 99 занятий, которые посетили 913 человек. Для организации альтернативной летней занятости подростков на базе центра был реализован ряд проектов – медиашкола, молодежный бизнес-клуб, курсы английского языка. С 1 июня 2018 года открыта бизнес-школа.

В настоящее время ведется работа по созданию школы психолога и IT-школы. Ежегодно в таких проектах участвуют более 200 школьников.