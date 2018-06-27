РИАМО - 27 июн. Совету ветеранов Красносельского района столицы город на безвозмездной основе передал помещение для проведения мероприятий организации, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Департамент городского имущества передал на безвозмездной основе помещение первичному отделению Совета ветеранов Красносельского района. Оно расположено по адресу: Москва, 1-й Красносельский переулок, дом 5», – говорится в сообщении.

Совет ветеранов Красносельского района насчитывает более 250 членов. Это участники Великой Отечественной войны, ветераны и пенсионеры, проживающие на территории района. Теперь у организации появилась возможность проводить мероприятия в комфортных для работы условиях.