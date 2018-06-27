РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Одна из управляющих компаний Подольска может потратить более 500 тысяч рублей на поставку летней спецодежды для сотрудников, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, муниципальное казенное учреждение «Центр торгов» опубликовало закупку на поставку летней специальной одежды для нужд управляющей компании МУП «СЕЗ». Поставщик определится по итогам аукциона в электронной форме 16 июля. Начальная (максимальная) цена контракта – 535 802 рублей. Источник финансирования – средства муниципальных унитарных предприятий.

Поставщик должен предоставить спецкостюмы мужские и женские, которые должны быть новыми и ранее не использованными по адресу: микрорайон Климовск, улица Железнодорожная, дом 7А.