РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. Житель городского округа Люберцы в среду на личном приеме у депутата Государственной думы Лидии Антоновой пожаловался на повышение тарифов на вывоз мусора из частного сектора поселка Малаховка, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Депутат Госдумы провела очередной личный прием населения в городском округе Люберцы. На мероприятии один из жителей сообщил, что раньше вывоз мусора стоил 250 рублей в месяц, теперь 400 рублей. По словам мужчины, расчет ведется не по количеству человек, а по количеству квадратных метров участка.

«Тема очень актуальная сейчас. Такие вопросы в Госдуме обсуждаются постоянно. Эти проблемы появились после приватизации. Раньше этими вопросами занималось государство, теперь заботы о вывозе мусора легли на плечи собственников. Нам необходимо активизировать работу по подписанию договоров. В этом нам помогут уличные комитеты, которых в Малаховке насчитывается 27», – сказала Антонова.

Она подчеркнула, что необходимо провести совещание с уличкомами и выработать предложения по дальнейшей работе в этом направлении.

«Я сама лично будут присутствовать на этом совещании. Надо до людей донести, что заключать договоры на вывоз мусора необходимо». – добавила Антонова.

По словам начальника территориального управления «Малаховка-Красково» администрации Люберец Владимира Храмцова, по закону собственник частного дома обязан заключать договоры на вывоз мусора.

«Сейчас постоянно проводятся рейды в выявлении собственников, которые не заключили договоры на вывоз мусора. В случае отказа на них налагаются штрафы. Тарифы на вывоз отходов мусоровывозящими компаниями растут, поэтому и для жителей услуга дорожает», – пояснил Храмцов.