РИАМО - 27 июн. Оперативники уголовного розыска столичной полиции обнаружили и вернули иностранной гражданке рюкзак с личными вещами, который она оставила в аэропорту, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Как уточняется в материале, девушка прилетела из Республики Перу и остановилась в одном из отелей на севере столицы. Затем она поехала в аэропорт «Шереметьево» встретить своего брата, а через некоторое время обнаружила пропажу рюкзака с деньгами, мобильным телефоном и личными вещами.

«Сотрудники полиции обнаружили рюкзак с личными вещами иностранной гражданки на территории аэропорта. Установлено, что гостья столицы при прохождении досмотровых мероприятий перед входом в зал ожидания оставила свою сумку на ленте аппарата для досмотра багажа, которая в дальнейшем как утраченная вещь была помещена в камеру хранения одного из терминалов», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции доставили рюкзак в посольство Перу, где передали потерянное имущество девушке.

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