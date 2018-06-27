РИАМО - 27 июн. Шесть проектов российских архитекторов вышли в финал WAF Awards - премии Всемирного фестиваля архитектуры (WAF), среди них проект реконструкции монорельса и концепция станции метро «Кленовый бульвар», а также уже действующие объекты - стадион «Лужники» и парк «Зарядье», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Как пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, фестиваль WAF за десять лет существования заслужил репутацию «Оскара» в архитектурном мире. Кульминацией фестиваля является конкурс WAF Awards на лучший архитектурный проект. Премия этого года включает более 35 номинаций — от общественных, культурных, оздоровительных учреждений до ландшафта и мастерплана.

«Шесть проектов российских архитекторов вошли в шорт-лист Всемирного фестиваля архитектуры (WAF). Среди них — «Лужники», «Зарядье» и несколько проектов молодых бюро», - сказал Кузнецов.

На премии WAF в этом году номинированы проект реконструкции московского монорельса, бюро Wowhaus (категория Masterplanning — Future Project), концепция станции метро «Кленовый бульвар» и проект водонапорной башни в Щербинке от бюро IND architects (категория Competition entries — Future Project) и проект новой территории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, выполненный авторским коллективом ООО «RTDA» (ранее BRT Rus) (категория Education — Future Project).

Кроме того, в финал премии вышли парк «Зарядье» от авторского коллектива Sergey Kuznetsov, Diller Scofidio + Renfro with Heargreaves Associates & Citymakers в категории Landscape — Urban Projects и Большая спортивная арена «Лужники», бюро SPEECH - в категории Sport — Completed Buildings.

Всемирный фестиваль архитектуры (WAF) в этом году пройдет в Амстердаме с 28 по 30 ноября. Претендовать на премию фестиваля, одну из наиболее престижных наград в области архитектуры и дизайна, могут как концепции, так и реализованные объекты, созданные в течение последних полутора лет.