РИАМО - 27 июн. Ранее неизвестные популяции краснокнижных растений обнаружили в Лотошинском районе в ходе мониторинга редких видов флоры и фауны, который ведут специалисты природоохранного фонда «Верховье» по заказу Минэкологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В старовозрастных лесах обнаружены местообитания мякотницы однолистной, или стагачки из семейства орхидных. Это небольшое растение занесено в последнее издание Красной книги Московской области с категорией редкости 3 (редкий вид). Оно очень уязвимо, не переносит осушения, конкуренции с агрессивными видами. Было отмечено не менее десяти цветущих растений этого вида», – сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Помимо этого, экологи нашли популяцию некеры перистой – редкого вида мха, растущего на стволах крупных деревьев. Некера была известна и ранее на северо-западе области, но в этом лесном массиве отмечена впервые. Несколько деревьев с крупными «подушками» некеры встретились исследователям на маршруте.

По данным пресс-службы, охраняемые виды лишайников – бриорий и усней – отмечены на ветвях старых елей. Здесь эти редкие лишайники растут в изобилии. Образцы их отобраны и направлены на определение специалистам. На лугах отмечены редкие виды пальчатокоренников – балтийского (занесен в Красную книгу России) и кроваво-красного.