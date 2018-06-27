РИАМО – 27 июн. Легендарный футболист Диего Марадона опроверг появившуюся в СМИ информацию, согласно которой он попал в больницу после матча аргентинцев с командой Нигерии в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Хочу сказать всем, что я в порядке и не был госпитализирован. Во время игры у меня сильно разболелась шея и кружилась голова. В перерыве матча меня осмотрел врач, он посоветовал мне покинуть игру до начала второго тайма, но я хотел остаться, потому что на кону в этом матче стояло все. Как я мог уйти? Целую всех, спасибо за поддержку» – написал Марадона в своем Facebook.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердили, что футболист не был госпитализирован ни в одно из городских лечебных учреждений.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, встреча прошла в Санкт-Петербурге. Аргентинцев устраивала только победа для выхода в плей-офф. В 1/8 финала турнира команде предстоит сыграть с Францией.

Ранее СМИ сообщили, что Марадона якобы был госпитализирован после матча сборных Аргентины и Нигерии из-за проблем с сердцем.

Марадона не пропустил ни одного матча Аргентины на чемпионате мира в России. 16 июня он побывал в Москве на встрече с исландцами (1:1), а 21 июня посетил игру с хорватами (0:3), которая прошла в Нижнем Новгороде.