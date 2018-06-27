РИАМО - 27 июн. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы и общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации обработали свыше 20 тысяч обращений граждан соответственно, говорится в сообщении пресс-службы столичного Стройкомплекса.

Как пояснил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в рамках реализации программы реновации тысячи обращений от горожан, которые поступают в Единый контактный центр, обрабатываются в комплексе градостроительной политики и строительства столицы, а также в общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации.

«С прошлого года контакт-центром Стройкомплекса отработано более 14 тысяч обращений, треть из которых относится к вопросам программы. С начала 2018 года более 700 обращений касались вопроса приобретения дополнительной площади в ходе переселения», – сказал Левкин.

Он напомнил, что программа реновации позиционировалась как исключительно социальный проект с высокой степенью государственного и общественного контроля за ходом ее реализации, поэтому при Госдуме была сформирована Рабочая группа по защите прав и интересов жителей при реализации программы, а при Общественной палате Москвы – общественный штаб по контролю за ее реализацией.

«За год с небольшим в штаб поступило более 16 тысяч обращений, более 2 тысячам граждан оказаны консультации в рамках личного приема», – подчеркнул Левкин.

Телефон единого контакт-центра Стройкомплекса: 8 (499) 401-01-01, телефон горячей линии штаба: 8 (499) 646-87-09.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом.