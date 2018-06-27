РИАМО - 27 июн. Уличный художник нанес граффити на стену трансформаторной подстанции на центральной улице в подмосковных Химках, он изобразил футболиста-полузащитника во время игры, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Химки.

«Теперь подстанцию на химкинском Арбате украшает граффити, посвященное чемпионату мира по футболу-2018. Идея создания тематического рисунка принадлежит местному отделу по работе с молодежью. Автор футбольного граффити — химкинский уличный художник Григорий Юдин. На стене на фоне брендбука округа Григорий изобразил удачный подкат защитника», - говорится в сообщении.

Областной конкурс граффити проводится с 23 апреля, он продлится до 29 июня 2018 года. Работы участников оценит жюри по следующим критериям: выдержанная тематическая направленность (или соответствие теме конкурса), оригинальность замысла (решения), композиция (идея, сюжет), художественно-эстетическое впечатление, исполнительское мастерство.

«Граффити уже давно перестали считать вандализмом и варварством. Сегодня это возможность одновременно выявить и поддержать молодых художников и украсить город. Работу Григория мы подали на областной конкурс граффити, надеемся, что жюри по достоинству оценит нашу заявку», — поделился руководитель отдела по работе с молодежью городского округа Химки Юлия Сущенко.

Основной темой для уличных художников во время проведения чемпионата мира по футболу в России становится этот вид спорта. Ранее нанесенное изображение футболиста Лионеля Месси на фасаде дома в Бронницах уже получило мировую известность.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.

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