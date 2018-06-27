РИАМО - 27 июн. В Дмитровском городском округе Подмосковья обнаружили свыше 22 тысяч бутылок водки без маркировки в складском помещении, оперативники установили факт кустарного производства алкогольной продукции, сообщается на сайте Росалкогольрегулирования.

«Представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Московской области и ОЭБ и ПК УМВД России по Дмитровскому району провели комплекс контрольных мероприятий на территории Московской области. В ходе проверки складского помещения в сельском поселении Большерогачевское села Рогачево обнаружено более 22 тысяч бутылок водки без маркировки», - говорится в сообщении.

Кроме того, был установлен факт кустарного производства алкогольной продукции. Обнаружено более тысячи бутылок водки, 2 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а также более 5 тысяч единиц стеклотары.

В настоящее время сырье, готовая продукция и тара арестованы и изъяты. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводит административное расследование.