РИАМО - 27 июн. В столичном парке «Сокольники» 2 июля пройдет мероприятие в честь Международного дня собак, зрители увидят танцы с собаками, поучаствуют в мастер-классах по дрессировке и смогут побаловать своих питомцев в специальном кафе, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Российской кинологический федерации.

«Российская кинологическая федерация (РКФ) в Международный день собак 2 июля проведет зрелищное кинологическое мероприятие - показательные выступления кинологов и образовательные мастер-классы. Праздник состоится на кинологическом стадионе в парке «Сокольники» с 17:00 до 20:00», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что посетители смогут пообщаться с профессиональными кинологами, получить бесплатную консультацию у ветеринарных врачей, а также побаловать своего питомца в кафе для собак.

«В этот день кинологи выступят с показательными номерами по танцам с собаками. Для профессиональных собаководов будут работать специалисты по тестированию поведения собак для последующего допуска в племенное разведение, с выдачей официальных документов», - добавил собеседник агентства.

По его словам, преподаватели «Школы юного хендлера РКФ» проведут для детей мастер-класс по дрессировке собак. Кроме того, у детей в возрасте от девяти до 17 лет будет возможность задать свои вопросы и записаться на бесплатное обучение в школу «Юного хендлера».

«Партнеры мероприятия будут разыгрывать призы для питомцев и их владельцев. Приглашаем всех любителей собак провести этот замечательный праздник под эгидой уважительного отношения человека к собаке, ответственного воспитания и содержания питомца», - заключил собеседник агентства.