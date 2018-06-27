РИАМО (РЕУТОВ) - 27 июн. В Центральной городской клинической больнице Реутова 30 июня пройдет единый день диспансеризации, сообщил глава города Станислав Каторов.

«В рамках акции жители региона могут пройти комплексное обследование в течение одного дня, не тратя время на посещение врачей в будни. В этом (2018 году – ред.) году более тысячи жителей Реутова такой возможностью уже воспользовались. Ближайший день комплексного обследования в эти выходные – 30 июня. Летом мероприятие пройдет также 28 июля и 25 августа», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, для прохождения диспансеризации горожане должны обратиться в поликлиники по месту жительства: в поликлинику №1 (улица Гагарина, дом 4) – жители северной стороны города, во взрослое отделение поликлиники №2 (Юбилейный проспект, дом 17) – южной.

В 2018 году диспансеризации подлежат жители, чей возраст кратен трем, следующих годов рождения: 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976. 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934.

Единый день диспансеризации проводятся в учреждениях здравоохранения Подмосковья с 2017 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.