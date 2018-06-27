РИАМО (РЕУТОВ) - 27 июн. В центральном парке Реутова 29 июня пройдет целая серия мероприятий, посвященных празднованию Дня Молодежи, в частности, жителей ожидают мастер-классы от художников и концерт, сообщил в среду глава города Станислав Каторов.

«Праздник откроется в 17:00 (29 июня – ред.) спортивным пятиборьем, спустя час начнут работать различные творческие площадки, на которых пройдут концертные выступления реутовских артистов, состоятся мастер-классы от художников и фотографов, развернутся состязания по настольным и компьютерным играм. Уверен, что в Центральном парке в этот вечер соберутся не только студенты и школьники, ведь День молодежи – особый праздник, который в равной мере принадлежит всем россиянам», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, в рамках праздника также пройдет концерт певицы группы «Мелисса» Елизаветы Роднянской, которая являлась первой и единственной вокалисткой популярного коллектива «Руки вверх». На главной сцене парка также выступят начинающие и профессиональные городские исполнители, среди которых молодой вокалист Самвел Бабаян и DJ Perfectov.

В течение дня жители и гости Реутова смогут принять участие в создании арт-объекта. Темой творческого задания станет отражение «города мечты». А молодые дизайнеры и визажисты Реутова будут создавать новые образы для трех заранее отобранных участниц мероприятия. Итоги их перевоплощения зрители смогут оценить в конце вечера. Праздник завершится дискотекой.

День молодежи – национальный праздник молодых людей, эта дата отмечается в РФ ежегодно, летом, 27 июня.