РИАМО - 27 июн. В предстоящие выходные в Москву и Подмосковье придут дожди, температура воздуха опустится до 22 градусов, сообщил РИАМО в среду сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Пока у нас на ближайшее время тепло остается, но в субботу и воскресенье ожидаем непрохождение циклона. Поэтому в субботу еще по прогнозу плюс 24-29 градусов, кратковременный дождь. В воскресенье облачно, временами дождь, температура упадет днем до 22 градусов», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в начале следующей недели в Московском регионе ожидаются небольшие дожди и до плюс 22 градусов.

По прогнозу синоптиков, в среду в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит 26-28 градусов, по области - 24-29 градусов. Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.