РИАМО - 27 июн. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух человек в Раменском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 24 июня 2018 года на предприятии при проведении работ в бункере-накопителе мякотных отходов, которые выполняли четверо рабочих, произошло падение трансформаторной емкости внутрь бункера. В связи с этим рабочие проникли внутрь бункера и в результате отравились неустановленным веществом. От полученного отравления двое мужчин скончались на месте, еще двоих в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух человек (часть 3 статьи 216 УК РФ)», - отмечается в сообщении.

К настоящему времени назначены экспертизы, проводятся допросы. Устанавливаются лица, из числа сотрудников и руководства предприятия, ответственные за обеспечение техники безопасности и требований охраны труда.