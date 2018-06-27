РИАМО - 27 июн. Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в ночь на 28 июня на два часа продлят свою работу в связи с проведением матча чемпионата мира по футболу на стадионе «Спартак», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На стадионе «Спартак» состоится игра сборных Сербии и Бразилии, поэтому с 27 июня на 28 июня все станции метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 3 часов ночи», – говорится в сообщении.

До 3 часов ночи метро и МЦК будут также работать с 3 июля на 4 июля и с 11 июля на 12 июля.

Матч между сборными Сербии и Бразилии за выход в 1/8 финала ЧМ пройдет 27 июня на стадионе «Спартак». Начало – в 21:00 по московскому времени.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.