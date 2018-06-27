РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. В жилом комплексе «Малое Павлино» подмосковных Люберец сточные воды затопили дорожки, жители просят обеззаразить территорию, сообщается в Instagram-аккаунте ЖК.

Авария произошла в ночь с 26 на 27 июня.

«Двадцать шестого июня около 23:00 произошло очередное затопление ЖК «Малое Павлино» канализацией. Спасибо Люберецкому водоканалу, авария была устранена», – говорится в сообщении.

Жители добавили, что сотрудники УК «Домоуправ», обслуживающей данный ЖК, на устранении аварии не появились. Жители попросили их обеззаразить осушенную территорию.

Сотрудник управления ЖКХ администрации Люберец сообщил, что информацию передали в управляющую компанию. По его словам, проблему устранят.