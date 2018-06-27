РИАМО - 27 июн. Сотрудники московской полиции оперативно разыскали и вернули утерянную сумку с документами болельщикам из Перу, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Как уточняется в материале, из отеля в Москве болельщики сели в такси и доехали до Казанского вокзала, после чего продолжили свой путь на матч в Саранск. Уже по прибытии в город они обнаружили пропажу небольшой сумки, в которой находились паспорта и билеты на очередной футбольный матч.

«После возвращения в Москву граждане Перу вернулись в гостиницу и сообщили администратору отеля о пропаже. Администратор обратилась в полицию. Сотрудники полиции установили такси, на котором передвигались болельщики, связались с таксистом, и вскоре вещи были возвращены законным владельцам», – говорится в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.