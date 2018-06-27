РИАМО – 27 июн. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие болельщики чемпионата мира-2018 по футболу оказались самыми шумными.

Рейтинг составлен по данным опроса более 2 тысяч владельцев отелей и апартаментов, сдающих жилье туристам-болельщикам.

«Самыми шумными болельщиками владельцы жилья назвали мексиканцев, перуанцев и англичан. В первую пятерку стран, откуда на ЧМ-2018 прибыли самые шумные болельщики, вошли также Германия и Россия», – говорится в пресс-релизе.

Сборная России сыграет с командой Испании 1 июля на московском стадионе «Лужники» в рамках 1/8 финала мундиаля.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.