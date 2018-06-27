РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В микрорайоне Кузнечики Подольска неизвестный мужчина украл велосипед у ребенка на Армейском проезде, сообщила «РИАМО в Подольске» мать пострадавшего.

Инцидент случился 26 июня.

«Вчера (26 июня – ред.) между 17:00 и 18:00 у дома №7 на Армейском проезде в микрорайоне Кузнечики у моего одиннадцатилетнего сына неизвестный мужчина украл его синий велосипед STELS. Ребенок стоял спиной, примерно в пяти метрах от своего транспорта, вор сел на велосипед и быстро уехал. Сын бежал за ним до улицы Генерала Стрельбицкого, но догнать не смог», – сказала мать пострадавшего.

Пострадавшие обратились в полицию. По словам ребенка, мужчина был в синей олимпийке и черных штанах.