РИАМО - 27 июн. Центр профилактики социально значимых заболеваний открылся в столице, его сотрудники будут, в том числе, помогать наркозависимым людям, пишет в среду «Российская газета».

«В Москве появилось новое подразделение городской наркологической службы – центр профилактики социально значимых заболеваний. Пользоваться его услугами будут в основном люди с наркотической и алкогольной зависимостью. В центре профилактики расскажут о рисках расскажут, и помогут подобрать программу реабилитации», – отмечается в статье.

Как пояснил главный внештатный специалист – психиатр-нарколог городского департамента здравоохранения, внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, наркозависимых больных в столице становится все меньше, но они обычно страдают целым букетом заболеваний: ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и не всегда даже знают об этом.

«В Москве много делается для профилактики наркозависимости – и мы видим, что больных становится меньше. Так, в 2015 году их было больше 119 тысяч человек, в 2016-м – 95,6 тысячи, а по итогам прошлого года – 72,4 тысячи человек. Теперь этим людям будет проще получать профилактическую помощь», – сказал Брюн.

По его словам, снижение количества наркозависимых в столице связано, например, с тем, что в городе появилось очень много возможностей для спортивного досуга: тренажерные площадки или площадки для воркаута. Также большую роль играют и ограничительные меры: запрет на курение, тестирование на наркотики школьников.