РИАМО - 27 июн. За прошлый год в Подмосковье выпустили изделия народных художественных промыслов на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей, традиционные ремесла в регионе получают государственную поддержку, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В Подмосковье активно работают и участвуют в выставках 20 предприятий народных художественных промыслов. Среди них − фарфор из Гжели, Вербилок и Дулева, лаковая миниатюра из Федоскина, расписные подносы из Жостова, платки и шали из Павловского Посада, богородская резьба, матрешка из Сергиева Посада, елочные украшения из Клина.

«Всего в прошлом году в Подмосковье было произведено изделий народных художественных промыслов на сумму более 1 миллиарда рублей. Меры государственной поддержки народных художественных промыслов на территории региона осуществляются в рамках мероприятий государственных программ Московской области «Культура Подмосковья» и «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы», - сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она добавила, что по представлению министерства культуры девять предприятий народных художественных промыслов включены в перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Седьмого июля в парке культуры и отдыха города Ликино-Дулево впервые состоится «Фарфоровый фестиваль». Организатором его станет администрация городского округа Ликино-Дулево и ПК «Дулевский фарфор», который является поставщиком сувенирной продукции чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

«В 2028 году старейшему промыслу России гжели исполняется 700 лет. Уже сейчас началась подготовка к этому юбилею. Так, в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы предусмотрена разработка архитектурной концепции развития территорий сельских поселений Гжельское и Новохаритоновское Раменского муниципального района в 2018 году с общим объемом финансирования в размере 12 миллионов рублей», – отметила Косарева.

Также Российским союзом туриндустрии при участии администрации Раменского района, туроператоров и предпринимателей разрабатывается концепция по созданию на территориях сельских поселений Гжельское и Новохаритоновское туристического кластера «Гжель». Реализация этой концепции начнется в 2019 году, заключила министр.