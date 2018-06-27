РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июн. Компания «Гранель» поможет застройщику «Партнер-Капитал» завершить строительство долгостроя в Королеве на Тарасовской, 14, менять застройщика не станут, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В Королеве в среду прошло выездное совещание с участием компаний и дольщиков.

«Компания «Гранель» окажет содействие застройщику «Партнер Капитал», чтобы закончить объект. Менять застройщика не будем. На данный момент специалисты компании «Гранель» обследовали дом, составили график, список того, что нужно доработать и исправить. Есть график работ, нас заверили, что дом будет сдан в сентябре этого (2018 года – ред.) года», – сказал Копцик.

В доме на Тарасовской, 14 до сих пор не решены проблемы с пожарной сигнализацией, системой дымоудаления, подключением к постоянной схеме электроснабжения, парковкой, благоустройством, также для работы котельной не получен допуск, не расселен дом на Калининградской, 3А и нет пожарного проезда.

На Тарасовской улице дольщики ждут ввода в эксплуатацию двух домов – №№14 и 2. Дом №14 должны были ввести в эксплуатацию в 2014 году, однако дольщики до сих пор ждут свои квартиры. Администрация города продолжает контролировать ход строительства.