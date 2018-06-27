РИАМО - 27 июн. С момента присоединения новых территорий к Москве предложение загородного жилья в этой локации сократилось на 15%, а спрос снизился более чем в два раза, говорится в сообщении пресс-службы компании «ИНКОМ-Недвижимость».

Сейчас на первичном рынке загородного жилья новой Москвы в продаже числится около 4,5 тысяч объектов. В первой половине 2012 года, когда Москва еще находилась в своих старых границах, их насчитывалось на 15% больше – порядка 5,2 тысячи.

«Намного серьезнее изменились показатели спроса на «загородку» в новой Москве: за шесть лет продажи упали более чем в два раза. Если в 2012 году в квартал удавалось реализовать в среднем около 500 объектов, то сейчас – чуть больше 200 лотов», - говорится в сообщении.

Специалисты компании объясняют эту тенденцию тем, что стоимость лотов в ТиНАО в среднем в 1,5 раза превышает цены по региону в целом. Новостройки вытесняют классические загородные форматы, а дачники, обнаружив по соседству строящиеся многоэтажки, пытаются продать свои участки, однако удается это не всем.

«До возникновения новой Москвы на юго-западном направлении развивались классические загородные проекты, преимущественно с коттеджами и таунхаусами. Затем началось уплотнение застройки, что привело к сокращению числа отдельно стоящих домов и росту более «городских» форматов: сначала – таунхаусов, а потом – малоэтажных домов», - отметил руководитель офиса «Новослободское» департамента загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» Алексей Сенчук.

Однако на этом трансформация жилого фонда в новой Москве не закончилась: вскоре здесь в массовом порядке стали возводиться многоквартирные дома. Подобное соседство не могло не сказаться на «загородке»: собственники дач рядом со стройками стали выставлять свои объекты на продажу, добавил эксперт.

«Проблема в том, что такое расположение превращает лоты в неликвид, который можно реализовать только с большой скидкой. Эта тенденция вряд ли вызовет бурный рост предложения на «вторичке» ТиНАО, однако добавит еще одну ложку дегтя в образ новой Москвы как места для загородной жизни», - заключил Сенчук.

Границы Москвы увеличились за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья 1 июля 2012 года. К столице отошли два городских округа - Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Ленинском районе и нынешних городских округах Подольск и Наро-Фоминский, а также часть территории Одинцовского района и нынешнего горокруга Красногорск. В результате расширения границ площадь столицы увеличилась примерно в 2,4 раза.