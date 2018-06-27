РИАМО – 27 июн. Студенты из Московского политехнического университета разработали варианты будущего флагмана российского автопрома для «АвтоВАЗа», передает Федеральное агентство новостей.

«Московские студенты работали под руководством шеф-дизайнера московской студии и центра проектной деятельности Московского политехнического университета Жюльена Друара. Совместная работа была представлена «АвтоВАЗом» в интернете», – говорится в сообщении.

Подготовка проектов строилась поэтапно. На первом этапе студенты должны были определиться с тем, как будет выглядеть флагман LADA, проанализировав предпочтения, стиль жизни и ожидания будущих клиентов. Полученную информацию впоследствии следовало переложить на язык дизайна, создав новую концепцию автомобиля с учетом современной интерпретации «ИКС-графики».

На следующем этапе второкурсники работали под непосредственным руководством Центра проектной деятельности Московского политехнического университета и шеф-дизайнера московской студии Жюльена Друара. Они проработали схемы концепций, создали эскизы дизайна кузова и интерьера. Промежуточные еженедельные встречи помогли участникам развить свои идеи, прояснить детали и завершить подготовку индивидуальных проектов.

Совместная работа с проектным центром Московского политехнического университета является частью масштабной стратегии LADA по привлечению талантливой молодежи.