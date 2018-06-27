РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В микрорайоне Климовск Подольска выявили семерых нарушителей чистоты и порядка с отсутствующими договорами на вывоз мусора, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники территориального управления администрации в микрорайоне Климовск совместно с сотрудниками полиции провели рейд по выявлению граждан с отсутствующими договорами на вывоз мусора. Рейд прошел на улицах Пионерская и Зеленая, в ходе мероприятия было установлено семь собственников домовладений, у которых отсутствовали договоры на вывоз», – говорится в сообщении.

В рамках рейда пять собственников заключили договор в тот же день. На двух собственников подготавливаются документы об административном правонарушении. Им грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Также в рамках мероприятия были выявлены правонарушения в части содержания придомовой территории, в частности, мусор на прилегающей территории, размещение транспортных средств на участке с зелеными насаждениями.