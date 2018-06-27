РИАМО - 27 июн. Участок Косинского шоссе от пересечения с Красковской улицей до пересечения с улицей 8 Марта на востоке Москвы перекрыли до 25 декабря в связи со строительством метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы Транспортного комплекса столицы.

«Перекрытие в связи со строительством станций Московского метрополитена: Косинское шоссе от пересечения с Красковской улицей до пересечения с улицей 8 Марта с 22 июня по 25 декабря круглосуточно», - отмечается в сообщении.

Участок перекрыт полностью, организована объездная дорога.