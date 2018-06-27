РИАМО - 27 июн. Воскресенский городской суд Подмосковья вынес обвинительный приговор бывшему гендиректору федерального казенного предприятия «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» (ФКП ГкНИПАС) Олегу Пронину, обвиняемому в хищении с полигона двигателей крылатых ракет и их продаже на Украину, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Пронин полностью признал вину и раскаялся, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. В результате суд приговорил бывшего гендиректора к четырем годам колонии строгого режима», – говорится в материале.

Пронин, работавший на подмосковном полигоне с 1979-го и возглавивший его в 2012 году, совершил преступление при исполнении федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2012 годы и на период до 2020 года». Как установил суд, «руководителями ряда подмосковных предприятий в 2010-2011 годах была создана организованная преступная группа для хищения турбореактивных двигателей крылатых ракет, предназначенных для утилизации».

С этой целью и для реализации своего преступного умысла были привлечены руководители одного из крупнейших в России полигонов, расположенного в 60 километрах от Москвы, ФКП ГкНИПАС, на котором проводятся наземные испытания и отработка авиационной техники.

За каждый двигатель злоумышленники получили около 1,2 миллиона рублей, а Минобороны были представлены фальшивые документы о якобы полной утилизации ракет. Ущерб, причиненный военному ведомству, следствие по результатам экспертиз оценило более чем в 160 миллионов рублей.