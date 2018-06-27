РИАМО - 27 июн. До конца 2018 года московские власти планируют начать переселение жителей по программе реновации из порядка 40 домов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«С учетом заселяемых на сегодняшний день девяти «стартовых» домов, всего до конца текущего года (2018 года – ред.) для нужд переселения по программе реновации город передаст около 30 новостроек», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что планируемое под переселение современное жилье находится в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Южном, Юго-Западном и Западном округах.

«Это позволит начать переселение порядка 40 домов, 3,7 тысячи квартир», – подчеркнул Левкин.

В настоящее время ведется отселение жителей из 10 домов (544 квартиры, 1 360 жителей) в девять «стартовых» домов, расположенных в Северо-Восточном, Восточном и Западном округах.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом.

Ранее Собянин сообщил, что до конца этого года в рамках реализации программы реновации переедут в новые дома порядка 10 тысяч жителей Москвы.