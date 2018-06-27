РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский Подольска 8 июля состоится праздник ко Дню семьи, любви и верности, в ходе которого для гостей организуют мастер-класс и конкурсы, сообщается на сайте культурного учреждения.

«В День семьи, любви и верности, и день памяти Петра и Февронии (8 июля – ред.) в ДК «Металлург» пройдет праздничная программа для семей. В этот день самые крепкие семьи округа встретятся в праздничной атмосфере. Сотрудники ДК проведут конкурсы и игры для семейных команд, чтобы испытать и проверить их. На мастер-классе семьи смогут совместно с детьми сделать памятную поделку», – говорится в сообщении.

Помимо этого, на мероприятии будет организована фотозона. Начнется праздник в 14:00, вход свободный.

Всероссийский День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля с 2008 года в день памяти муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке. Они стали образцом крепких семейных отношений еще при жизни. Главным символом праздника считается ромашка, еще на Руси влюбленные гадали на этих цветах и дарили их друг другу.