РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. Ограничений подачи воды в поселении Малаховка подмосковных Люберец не будет, постановление отменили, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник Люберецкого водоканала.

Накануне жители Малаховки обратили внимание на развешанные объявления об ограничении отпуска питьевой воды с 28 июня на всех объектах управляющей компании ООО «ЖЭУ Сервис». Позже в администрации Люберец сообщили, что информация ложная.

«Объявление были настоящие, но постановлении об ограничении отпуска питьевой воды на 50% отменили. Управляющая компания «ЖЭУ Сервис» не платит, у них образовалась задолженность», – сказал сотрудник.

Он отметил, что УК не платит Люберецкому водоканалу за услуги водоснабжения и водоотведения. На данный момент задолженность все еще не погасили.